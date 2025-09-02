韓国のオリジナルミュージカルを紹介する『2025 K-Musical Roadshow in TOKYO』が、11月12日にヒューリックホール東京で開催されることが決定した。 参考：女性たちの命を懸けた想像も絶する闘いNetflixシリーズ『エマ』が描いた激動の韓国社会 『K-Musical Roadshow』は、韓国発のミュージカルを世界に発信していくために2016年にスタート。「韓国文化体育観光部」が主催し、企画支