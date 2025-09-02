将棋の王座戦第1局が9月4日、シンガポールで行われるのを前に、藤井聡太七冠が挑戦者の伊藤匠叡王と、現地を観光しました。9月2日、王座戦第1局の対局地・シンガポールに到着した藤井聡太七冠。藤井七冠は、観光名所マーライオンに向かい、観光客お決まりのポーズで記念撮影をしました。藤井七冠：「たぶん定番の撮り方があるんだと思うんですけど、私は全然知らなかったので、こういう風に撮るのだ