備後漬物は9月1日、「たっぷり生姜入り白菜キムチ」を全国で新発売した。近年注目される“温活”ニーズに対応し、すりおろし生姜・細切り生姜・生姜エキスを配合。生姜特有のジンジンとした辛さをキムチの辛味に重ね、体を温める効果が期待できる仕立てとした。内容量は270g、希望小売価格378円（税抜）。ご飯のお供はもちろん、料理のアクセントとしても提案する。また、「吉野家」シリーズでは、同日から全国で「吉野家キャンペ