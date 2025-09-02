ダイサンは２日の取引終了後、２６年４月期第１四半期（４月２１日～７月２０日）の連結決算を発表した。売上高が前年同期比１．８％増の２６億３００万円、最終利益が同２．７倍の１億４００万円だった。主力の施工サービス事業で足場施工サービスや部材レンタルの受注が好調に推移した。加えて、シンガポールにおける保有不動産売却で、固定資産売却益を計上した。 出所：MINKABU PRESS