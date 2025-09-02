東京・世田谷区で、女性を切りつけ殺害した疑いで逮捕された韓国籍の男が確保された際、「女性ときょうは会っていない」と説明をしていたことがわかりました。パク・ヨンジュン容疑者（30）は1日、東京・世田谷区で、交際していた韓国籍のバン・ジ・ウォンさん（40）の首を刃物のようなもので切りつけ、殺害した疑いが持たれています。現場近くの防犯カメラには、事件直後にパク容疑者とみられる人物が三軒茶屋駅の方向に走って向