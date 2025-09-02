コンビニエンスストアのレジのカウンターを足蹴にしたとして、男が緊急逮捕されました。逮捕されたのは兵庫県豊岡市の２９歳の無職の男です。警察によりますと、男は２日午後０時半ごろ、豊岡市内のコンビニエンスストアのレジカウンターを足で蹴ってへこませた疑いがもたれています。男は以前から店との間でトラブルがあり、出入り禁止＝出禁になっていたということですが、タバコを買いに店を訪れ、店員が販売を拒んだと