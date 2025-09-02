2日午後に終了した自民党の両院議員総会で、森山幹事長が辞意を表明しました。森山氏が「幹事長を辞任する」と表明しました。総会の出席者によると、この森山氏の辞意表明を受け、石破首相は「重く受け止めて判断する」と応じたということで、今後、石破首相の判断が注目されます。