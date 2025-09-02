今年４月、山形県高畠町で追突事故を起こし相手にけがをさせたにもかかわらず現場から立ち去り、およそ１か月半後に神奈川県で逮捕された男の裁判の判決公判がきょう開かれました。 【写真を見る】「強い非難に値する」も「悪質性が際立って高いとはいえない」追突事故でケガさせる→乗用車を盗み関東方面に逃走男(38)に執行猶予付きの有罪判決高畠町ひき逃げ事件の裁判（山形） 山形地方裁判所米沢支部は、男に執行猶予付き