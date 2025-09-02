2日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3664枚だった。うちプットの出来高が2590枚と、コールの1074枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の185枚（15円安125円）。コールの出来高トップは4万4000円の275枚（10円安280円）だった。 コールプット 出来