2日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万2892枚だった。うちプットの出来高が7388枚と、コールの5504枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の913枚（22円安78円）。コールの出来高トップは4万5000円の619枚（1円安19円）だった。 コールプット 出来高前