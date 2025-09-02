2日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は117枚だった。うちプットの出来高が107枚と、コールの10枚を上回った。プットの出来高トップは4万2250円の30枚（1545円）。コールの出来高トップは4万6000円の6枚（220円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格