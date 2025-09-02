オーストラリア２部ウロンゴンに完全移籍する横浜Ｍの山村（資料写真）Ｊ１横浜Ｍは２日、ＭＦ山村和也（３５）がオーストラリア２部ウロンゴンに完全移籍すると発表した。プロ１４年目で初の海外移籍となる。今季はリーグ戦出場５試合で、「なかなかピッチで戦うことができなかったこと、本当に申し訳なく思う。今後の横浜Ｆ・マリノスの飛躍を心より願っている」などとコメントした。長崎県出身で流通経大を経て鹿島、Ｃ大阪