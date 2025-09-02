9月13日に開幕する東京2025世界陸上。男子100mの日本代表争いは熾烈を極めた。7月の日本選手権を制し、8月には8年ぶりとなる9秒台をマークした桐生祥秀（29、日本生命）、世界陸上2大会連続ファイナリストのサニブラウン アブデル ハキーム（26、東レ）とともに代表入りを決めたのが、現役大学生の守祐陽（21、大東文化大）。日本陸上界期待のニューフェイスが、世界陸上への意気込みと母への思いを語った。【一覧】9月13日開幕『