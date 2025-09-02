米サンフランシスコ在住で一時帰国中のタレント野沢直子（62）が2日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にゲスト生出演。自身の父について語った。野沢は自身の亡き父について「競馬の予想屋」だったと明かした。「反面教師で。小さい時に見すぎて」と語り、野沢本人は競馬をやっていないという。父は予想師として「会員を募って、電話で予想を言う。パイオニア的な。大昔」と説明。「高校生の時の家族