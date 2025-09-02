コカインを摂取した状態で車を運転し、別の車に衝突して乗っていた男性にけがをさせたとして逮捕された男性について、東京区検はきょう付で過失運転傷害の罪で略式起訴しました。過失運転傷害の罪で略式起訴されたのは、タクシー運転手だった男性（26）です。男性は今年7月、東京・江戸川区でコカインを摂取した状態で車を運転して軽ワゴン車に衝突させ、運転していた20代の男性に骨折などの大けがをさせたとして、危険運転傷害の