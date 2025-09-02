64分の圧勝で5年ぶり8強を決めた大坂なおみ(C)Getty Imagesテニスの全米オープンは、現地時間9月1日に女子シングルス4回戦が行われ、過去に同大会2度の優勝を誇る世界ランキング24位の大坂なおみが、同3位で第3シードのココ・ガウフ（アメリカ）に6-3、6-2のストレートで圧勝。5年ぶり3度目のベスト8進出を決めた。【動画】64分の圧勝で8強進出！大坂なおみとガウフのハグをチェック大坂は序盤から主導権を握り、ファーストサ