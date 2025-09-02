歌手の近藤真彦さんが自身のインスタグラムを更新。北海道から送られてきた食材で、豪華な「ウニイクラ丼」を楽しんでいる様子を公開しました。【写真を見る】【 近藤真彦 】北海道から届いた「ウニイクラ丼」に舌鼓も「尿酸値上がるよね〜」と痛風を心配投稿には青い陶器の丼いっぱいに盛られた贅沢な海鮮丼の写真が添えられています。丼の左半分には鮮やかなオレンジ色のウニがたっぷりと盛りつけられ、右半分には艶やかな赤