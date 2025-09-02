キャベッジの長打力は魅力だ(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext残留か、あるいは自由契約か、判断は悩ましいところです。今シーズンから巨人に加入したキャベッジです。左の強打者は今季ここまで（9月1日現在）、打率.250、14本塁打、48打点。1年目にしてはよくやっているとも言えますが、助っ人してはもうワンランク上の活躍を期待したいところ。残留は「当落線上」といっても良いでしょう。【動画】失投を見逃さない豪快確信