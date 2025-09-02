きょう午後、東京・目黒区の住宅街で火災があり、住宅3棟が延焼中です。東京消防庁によりますと、午後3時半ごろ、目黒区中目黒3丁目の戸建て住宅から出火しました。この家を含む住宅3棟あわせて120平方メートルが延焼中で、火元の住宅の東側に延焼する危険性があるということです。これまでにけが人や逃げ遅れた人がいるとの情報はありませんが、東京消防庁と警視庁が確認を進めています。現場は東急電鉄・中目黒駅から南に400メー