雨の日、きれいめの靴を履いたのに水に濡れてストレス……。そんなとき、撥水機能付きのシューズがあれば便利かも。【グローバルワーク】からは、通勤にも使いやすいきれいめの撥水シューズが登場しています。上品見えしながら水にも強いローファーやパンプスがあれば、雨の日でもおしゃれを諦めずに済みそうです。 オンにもオフにも使いやすいクラシカルなローファー 【