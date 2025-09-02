８月２８日のフジテレビ「愛の、がっこう。」は、第８話「校内暴力」が放送された。ホストクラブ「ＴＨＥＪＯＫＥＲ」で傷害事件が起こったと知った愛実（木村文乃）は、店の前に駆けつける。カヲル（ラウール）が無事だとわかるや、緊張の糸が切れたのか、高熱でダウン。百々子（田中みな実）の部屋でカヲルに看病される。翌朝、目覚めると、カヲルの置き手紙と朝ご飯を発見。手紙には、これまで「げんき」としか書けなか