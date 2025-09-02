５人組ロックバンド「ＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥ」の２００７年のヒット曲「イケナイ太陽」がこの夏、ミュージックビデオ（ＭＶ）から再び人気に火が付いた。平成の中期に流行した歌が令和の今、脚光を浴びるようになった理由とは。メンバーのＮＡＯＴＯ（ギター）とＹＡＭＡＴＯ（ボーカル）に聞いた。（宍戸将樹）「イケナイ太陽」はポップな曲調に夏の男女の恋を描いた歌詞で、まさにＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥらしさ満載と言