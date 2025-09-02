大和ハウス工業の新潟工場＝新潟県上越市大和ハウス工業は2日、一戸建てや賃貸住宅の部材を生産している新潟工場（新潟県上越市）を2026年3月末をめどに閉鎖すると明らかにした。生産の一部は、国内の別の工場に移管する。土地などの今後の活用方針は決まっていないという。大和ハウスによると、新潟工場では協力会社も含めて計110人が働いている。社員には他の工場への異動を提案し、協力会社の従業員も再就職を支援する方針