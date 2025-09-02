8月30日から31日にかけて放送された『24時間テレビ』（日本テレビ系）で、トラジャこと『Travis Japan』の松田元太が披露したパフォーマンスが話題を集めている。【写真】『24時間テレビ』後に高橋海人が永瀬＆松田へ送ったメッセージ松田元太のパフォーマンスに絶賛松田は、国内外から集まった96人によるダンスパフォーマンス『ボーダーレスLIVE We are the No Borders!!』に出演した。この企画は本来ならば、キンプリこと