林芳正官房長官は2日の記者会見で、経済財政諮問会議の民間議員を務める新浪剛史氏の処遇について「適宜適切に対応する」と述べた。新浪氏が福岡県警の捜査対象となりサントリーホールディングス会長を辞任したのに伴う質問に答えた。