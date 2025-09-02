韓国の情報機関は、ロシアへの派兵で戦死した北朝鮮兵は2000人余りと推定されるとの分析を明らかにしました。韓国の情報機関「国家情報院」から報告を受けた与野党の議員が明らかにしたものです。これによりますと、ウクライナへの侵攻を続けるロシアに派遣された北朝鮮兵について、北朝鮮が公開した戦死者は350人ほどでしたが、国家情報院が他国と調べたところ、2000人あまりが戦死したと推定されるということです。また、現在も6