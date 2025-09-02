「ヴィーナスシリーズ１３戦・Ｙｅｓ！銀座高須クリニック杯」（２日、江戸川）シリーズの開催に先立ち、オープニングセレモニーが行われた。最初に高須克弥院長（８０）と漫画家で今シリーズのポスターなどに使用されているイラストを描いた西原理恵子氏（６０）が登場した。全身がんで闘病中の高須院長は「気合を入れたらすごく元気になりまして。気合を入れるのにはちょっとコツがあって、高圧酸素室に３時間入るんです。