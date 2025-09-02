気象台は、午後4時44分に、洪水警報を長野市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】長野県・長野市に発表 2日16:44時点北部では、2日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長野市□大雨警報・土砂災害・浸水2日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量30mm□洪水警報【発表】2日夜のはじめ頃にかけて警戒