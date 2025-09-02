アーセナルに所属するFWリース・ネルソン（25）はブレントフォードへ1年間のレンタル移籍が決まった。ミケル・アルテタのチームで定位置を確保するまでには至らなかったネルソンは昨夏、フラムへのレンタル移籍を決断。しかし、 怪我で長期離脱を強いられ、フラムでは公式戦13試合で1ゴール1アシスト、プレイタイムも574分に留まった。そんなネルソンは今夏様々なクラブとの関係が噂されていたが、最終日にブレントフォードへの移