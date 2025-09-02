俳優で歌手の中山優馬（３１）が２日、盛岡競馬６、８Ｒ終了後に、ＪＲＡの音無秀孝元調教師とのトークショーに登場。メイン１０Ｒ「第５７回不来方賞・Ｊｐｎ２」の予想を披露した。トークショーが始まる直前に雷を伴った大雨が降り出す最悪のスタートとなったが、毎週馬券を買っていると言う中山は「盛岡競馬場は初めてですが、印象は“雨”しかないです。すごい雨男なんです。（馬券を的中させる）気合の表れです」と胸を張