2017年に解散したロックバンド「B-DASH」が、11月8日と17日に開催予定のライブ「スガ兄さん追悼集会」に向けて改名すると、9月2日に発表しました。新しいバンド名は「X-DASH」です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■B-DASHが「X-DASH」に改名11月に追悼ライブB-DASHは1997年に結成され、2002年にメジャーデビューを果たしたロックバンド。メンバーはGONGON、TANAMAN、ARASEの3人で、一時期IMANISHIさんも