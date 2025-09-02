高知市の教育・保育施設で園児と職員のあわせて16人がインフルエンザと診断されたと、高知市に報告がありました。インフルエンザの集団発生は今シーズン初めてです。高知市によりますと、高知市の0歳から5歳児が通う教育・保育施設で園児15人と職員1人のあわせて16人がインフルエンザと診断されたと、9月1日に報告があったということです。県内でインフルエンザの集団感染が報告されたのは、今シーズン初めてです。イ