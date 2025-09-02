午後4時44分長野地方気象台は気象警報・注意報を発表しました。長野市 大雨（浸水害）洪水警報です。長野地方気象台によりますと、北部では、2日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。午後4時44分現在、長野県に発表されている全ての気象警報は次の通りです。長野市 大雨（浸水害）洪水警報