新潟県を含む北陸地方のことしの梅雨入り、梅雨明けについて、新潟地方気象台は確定値を発表し、いずれも過去もっとも早かったことがわかりました。9月1日に気象台が発表した「夏（6月～8月）の天候経過」によりますと、新潟県を含む北陸地方の梅雨入りは、1951年の統計開始以降、1956年と並ぶ過去もっとも早い5月22日ごろで、梅雨明けは6月29日ごろだということです。ことしの北陸地方の梅雨入り・梅雨明けについては、平年