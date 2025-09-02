米テキサス州在住の人気コスプレーヤー「キット・ノエル」ことケンドラ・ノエル・マニング被告（２５）が８月３１日、テキサスのアニメコンベンションで、ライバルのブースの爆破予告をしたとして、逮捕された。米紙ニューヨーク・ポストが２日、報じた。マニング被告は８月３１日、テロ脅迫の罪で起訴された。これは第３級重罪で、有罪判決を受けた場合、最長１０年の禁錮刑となる可能性がある。マニング被告は８月２９日か