今日2日、東北や関東から西の各地で9月とは思えない猛烈な暑さ。関東内陸部では40℃に迫り、猛暑日地点数は2日続いて200地点超。明日3日も関東から西は日差しがあり、朝からみるみる気温が上昇。特に、関東甲信の内陸部で40℃近い暑さになる所もあり、災害級の猛暑に警戒。今日2日「9月としては初」暑さ記録が続出今日2日、東北や関東から西の各地で9月とは思えない猛烈な暑さとなっています。午後3時30分までに、全国のアメダス