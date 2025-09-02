石破茂首相は、戦後80年を踏まえた先の大戦への見解に関し、日本が降伏文書に調印した2日の表明を見送った。これまで、国際法的に戦争が終結したのは1945年9月2日だとたびたび言及しており、この日に見解を示す見方が浮上していた。見解表明には依然意欲的で、引き続き形式や発表時期を模索する。林芳正官房長官は2日の記者会見で、見解を巡り「メッセージの在り方は現時点で決まっていない。今までの談話の積み重ねも踏まえ、