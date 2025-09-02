速報です。北朝鮮の金正恩総書記が、9月3日に行われる抗日戦争勝利80年記念行事や大規模軍事パレードに出席するため、先ほど北京に到着したとみられます。北京駅のホームには緑色の列車が先ほど到着したのが確認でき、この列車には金総書記らが乗っているものとみられます。北朝鮮メディアは金総書記を乗せた特別列車が2日未明、中国側に入ったと写真つきで報じていました。金総書記の訪中は約6年半ぶりで、習近平国家主席のほか、