東京・目黒区の住宅で火災が発生し現在も白煙が上がっていて消火活動が続いています。東京消防庁によりますと、２日午後3時半ごろ目黒区中目黒の住宅で火災がありました。現在、この住宅など3棟に延焼していて、消防車やポンプ車など47台が出動し消火活動が続けられています。この火災によるけが人や逃げ遅れはいないということです。現場すぐ近くには小学校や神社などがあり、周辺を広い範囲で規制がされています。現場は東急東横