中国国際ビッグデータ産業博覧会の期間中の8月29日、中国科学院地球化学研究所は「月科学マルチモーダル専用大規模言語モデルV2．0」を発表した。この組み込み型の大規模言語モデルが構築されたことで、クラウドプラットフォームの「デジタルムーン」に、高効率で稼働する「スマートブレイン」が提供されることになる。新華社が伝えた。月の地質学的進化を研究するためには、クレーターといった地質構造の分析が必要となる。クレー