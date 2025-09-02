中国大陸側から台湾に贈られた雌のジャイアントパンダのユエンユエン（圓圓）が8月30日、台北市立動物園で、観光客や「ファン」の祝福の中で、21歳の誕生日を祝いました。ユエンユエンは2008年に雄のトゥアントゥアン（団団）とともに大陸から台湾に寄贈され、2013年に長女のユエンザイ（圓仔）、2020年には次女のユエンバオ（圓宝）を出産しました。トゥアントゥアンは2022年11月に病気で死亡しました。30日午前には大勢の人が動