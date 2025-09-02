◆ソフトバンク―オリックス（2日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの笹川吉康が約3カ月ぶりに1軍に昇格した。ウエスタンでは12本塁打、62打点と打撃2冠を快走中。左脇腹の違和感で外野手の近藤健介が欠場中のため、白羽の矢が立った。小久保裕紀監督は「ファームで一番状態が良いと報告が上がってきた。課題は明確で対左投手。右投手はレベルの高いピッチャーも対応できている。代走や守備も。（スタメンも）どこかで