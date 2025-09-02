２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１７．４０ポイント（０．４５％）安の３８５８．１３ポイントと４日ぶりに反落した。模様眺めのムードが漂う流れ。新規の取引材料に乏しいなか、中国の政策動向を見極めたいとするスタンスが買い手控えにつながっている。中国では来週８〜１２日に、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）常務委員会会議が開催される見通しだ。そのほか、上海総合指数はこのとこ