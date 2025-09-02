◆ソフトバンク―オリックス（2日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの小久保裕紀監督が、オリックスに警戒感を強めた。2日からは本拠地でオリックス3連戦。9、10月は残り25試合のうち11試合がオリックス戦で優勝争いの鍵を握りそうだ。試合前取材に対応した小久保監督は「11試合ありますからね。もともと9月の日程を見たときにポイントになると思っいたらその通りになった。打線がいいからね」と好調のオリックス打線