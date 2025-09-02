?¸½À¤¤ÇºÆ²ñ?¤·¤¿Ìø°æ·»Äï¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶ÁNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç·»ÄïÌò¤ò±é¤¸¤¿2¿Í¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºòÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿»¨»ï¡ØBAILA¡Ù10·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡ª·»µ®¤È2¿Í¤Ç¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤Û¤Ü¥«¥á¥é¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÇÌø°æÀé¿ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂô¸µµª¡£Àé¿Ò¤Î·»¡¦Ìø°æ¿óÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È