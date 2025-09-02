元乃木坂46松村沙友理（32）が1日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時45分）に出演。姉の結婚式の余興でダンスを披露したことを明かした。オズワルド伊藤俊介が真空ジェシカ川北の結婚式でピンネタを披露した会話の流れから、シソンヌの長谷川忍は「結婚式で余興なんてやったことある人いるんですか？」と質問。松村は「お姉ちゃんの結婚式で、『U.S.A.』。そのときすごい流行ってたんですよ」と明かした。松村