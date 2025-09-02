ソフトバンクは2日、笹川吉康外野手（23）を出場選手登録した。約3カ月ぶりに1軍昇格となった。笹川は今季14試合に出場し、打率1割4分3厘、2打点をマーク。ウエスタン・リーグでは86試合に出場し、打率2割7分1厘、ともにリーグトップの12本塁打、62打点を記録している。代わって川村友斗外野手（26）を出場選手登録抹消した。再登録は12日以降。