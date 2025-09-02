◆ソフトバンク―オリックス（2日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの小久保裕紀監督が、実戦復帰した柳田悠岐の状況について説明した。柳田は4月11日のロッテ戦（ZOZOマリン）で自打球を当て、負傷交代。右脛骨（けいこつ）骨挫傷で長期間のリハビリを経て、8月29日のウエスタン広島戦（タマスタ筑後）で実戦復帰した。小久保監督は「打撃内容より走れるかどうかというところ。本人に聞いたらまだ朝起きたら痛いと。