◆ソフトバンク―オリックス（2日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの近藤健介が試合前練習でグラウンドに姿を見せなかった。近藤は8月29日のロッテ戦（ZOZOマリン）で左脇腹の違和感のため途中交代。30、31日の同カードは欠場していた。試合前練習で取材に対応した小久保裕紀監督は「まだ今日に関してはゲームは難しい。（出場選手登録は）抹消はしない方向にした。どのくらいでいけるか。もし抹消して、全然動けるのに