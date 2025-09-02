¡Ö¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¡×¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2025¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿16ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡¢¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ª¤Ï¤ë¡ª¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁðÌÚ¤¬ÌÐ¤ë¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤òX¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÀ²¤³¤³¤í(¤Ï¤ë¡¦¤³¤³¤í)¡£¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¾å¤ò¸þ¤­¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¿¢Êª¤òÇØ·Ê¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤¬ºÝÎ©¤Ä°ìËç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤